رياضة | بأوامر ملكية.. علاج "خميس العويران" في الخارج على نفقة الدولة

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي، أمر ملكي بعلاج نجم وأسطورة كرة القدم السعودية "خميس العويران" خارج المملكة، وذلك بعدما تم الإعلان عن كون اللاعب السابق في صفوف الهلال والاتحاد يعاني من "روم" يستدعى خضوعه لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت صحيفة عكاظ السعودية، بأن "العويران" قد خرج عملية جراحية دقيقة في مدينة الملك فهد الطبية، ولكنه لم يتماثل للشفاء حتى الآن، وسوف يتم نقله إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل تلقى العلاج، بعد صدور الأمر الملكي بشأن ذلك خلال الساعات المقبلة.

ويذكر بأن "العويران" يعد من أساطير كرة القدم السعودية، وقد لعب لصفوف نادي الهلال السعودي في الفترة ما بين 1997 وحتى 2001، وبعدها لعب لنادي الاتحاد حتى صيف عام 2007، ومثل العويران منتخب السعودية لمدة 10 سنوات كاملة منذ عام 1994 وحتى عام 2004.