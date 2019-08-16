رياضة | الصحافة الإماراتية تكشف حقيقة رحيل هشام محمد إلى نادي الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحافة الإماراتية تكشف حقيقة رحيل هشام محمد إلى نادي الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف الإماراتية صباح اليوم عن حقيقة إنتقال نجم ولاعب خط وسط النادي الأهلي "هشام محمد" إلى صفوف إحدى الأندية الإماراتية خلال سوق الإنتقالات الحالية.

وقالت صحيفة الإتحاد الإماراتية، بأنه لا يوجد أي نادي إماراتي يرغب في الحصول على خدمات لاعب الأهلي "هشام محمد"، بل الأمر كله يتخلص في حصول نادي الوحدة الإماراتي على توقيع شقيق اللاعب ويدعى "حسام محمد"، وليس اللاعب نفسه الذي ينشط في صفوف النادي الأهلي المصري.

وأوضحت الصحيفة، بأن الوحدة الإمارتي قد تحصل بالفعل على توقيع "حسام محمد" البالغ من العمر 18 عام فقط، وسوف يتم تسجيله في قائمة الفريق خلال الساعات المقبلة، وهذا بعدما يصل اللاعب إلى مدينة أبو ظبي ليتم تقديمه لوسائل الإعلام والكشف عن كل تفاصيل الصفقة.