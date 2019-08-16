رياضة | بزيادة غير مسبوقة.. النصر يمتلك المحترف الأغلى في دوري المحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بزيادة غير مسبوقة.. النصر يمتلك المحترف الأغلى في دوري المحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زادت القيمة السوقية لأحد محترفي نادي النصر، بشكل هائل قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2019-2020.

وأشار الموقع الخاص بانتقالات اللاعبين "ترانسفير ماركت" إلى ترأس البرازيلي جوليانو دي باولا، نجم خط وسط النصر، قائمة أعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية في الدوري السعودي، خلال الموسم الجديد.

وارتفعت قيمة جوليانو السوقية بنسبة 1.5 مليون يورو، عما كانت عليه في الموسم الماضي، لتصبح إجمالًا 14 مليونًا.

وسيواجه نادي النصر فريق ضمك الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي في المبارة الافتتاحية لدوري المحترفين، يوم الخميس المقبل، على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.