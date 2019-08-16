رياضة | مفاجأة.. ترشيح جيمس ميلنر لحراسة مرمى ليفربول أمام ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ترشيح جيمس ميلنر لحراسة مرمى ليفربول أمام ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشح مشجعو ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر قائدة الفريق لحراسة المرمى أمام ساوثهامبتون غدًا في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بعد إصابة الحارسين أليسون بيكر وأدريان.

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول إصابة الحارس البديل أدريان أثناء الاحتفالات بالسوبر الأوروبي وإمكانية غيابه عن مباراة أمام ساوثهامبتون.

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وطالب مشجعو ليفربول عبر تويتر بتواجد ميلنر حارسا لمرمي ليفربول في حال تأكد إصابة أدريان خاصة أن ميلنر شارك مع الفريق في أكثر من مركز.