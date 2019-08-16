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رياضة | مفاجأة.. ترشيح جيمس ميلنر لحراسة مرمى ليفربول أمام ساوثهامبتون

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رشح مشجعو ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر قائدة الفريق لحراسة المرمى أمام ساوثهامبتون غدًا في الجولة الثانية من بعد إصابة الحارسين أليسون بيكر وأدريان.

 

وأعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول إصابة الحارس البديل أدريان أثناء الاحتفالات بالسوبر الأوروبي وإمكانية غيابه عن مباراة أمام ساوثهامبتون.

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وطالب مشجعو ليفربول عبر تويتر بتواجد ميلنر حارسا لمرمي ليفربول في حال تأكد إصابة أدريان خاصة أن ميلنر شارك مع الفريق في أكثر من مركز.

 

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