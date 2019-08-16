رياضة | عاجل.. إصابة إيدين هازارد ومدة غياب صادمة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة إيدين هازارد ومدة غياب صادمة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض البلجيكي إيدين هازارد جناح فريق ريال مدريد للإصابة في الفخذ الأيسر والتي ستجبره على الغياب أمام سيلتا فيجو في افتتاح الدوري الإسباني
وكشفت إذاعة كوبي الإسبانية هازارد سيغيب لفترة تتراوح بين أربعة إلى ثلاثة أسابيع وهناك احتمالات لعودته من الجولة الرابعة أمام ليفانتي.
ويواجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد موقفًا حرجًا لأنه كان يعول على هازارد في قيادي الملكي.