رياضة | دليل جديد على اقتراب رامون دياز من تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دليل جديد على اقتراب رامون دياز من تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المدير الفني السابق لبيراميدز،رامون دياز، بمتابعة الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التوصل الاجتماعي "تويتر" ليثير التكهنات حول تجدد المفاوضات مع إدارة الشياطين الحمر.

وكان نجل المدرب الأرجنتيني وعضو الجهاز الفني الخاص به إيميليانو دياز، قام هو الاخر بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم الجمعة .

وتأتي متابعة إميليانو للحساب الرسمي للأهلي لتثير التكهنات بشأن وجود مفاوضات بين والده مع الأهلي لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بدلا خلفاً مارتن لاسارتي في حال رحيله.

يذكر أن هذه المرة هي الثالثة التي يقوم فيها نجل دياز بمتابعة الحساب الرسمي للأهلي عبر "تويتر"