رياضة | رسميا.. رد فعل عنيف من ليفربول على إصابة حارسه واتهامات لتركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. رد فعل عنيف من ليفربول على إصابة حارسه واتهامات لتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل نادي ليفربول الإنجليزي خطابًا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يطلب فيه توضيحا بشأن حالة الانفلات الأمني في كأس السوبر الأوروبي أمام تشيلسي بملعب فودافون أرينا بمدينة إسطنبول عاصمة تركيا.

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وتسبب الانفلات الأمني في ملعب فودافون أرينا في اقتحام مشجع لليفربول أرض الملعب واحتفاله مع الإسباني أدريان سان ميجيل حارس مرمى ليفربول وإصابة الحارس في الكاحل

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن ليفربول خاطب "يويفا" وطلب الحصول على توضيح حول تلك الواقعة لضمان سلامة لاعبيه خاصة أن أدريان مهدد بعدم المشاركة أمام ساوثهامبتون يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب الإصابة عقب نهائي كأس السوبر الأوروبي.

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