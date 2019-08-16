رياضة | الخلاف يشتد بين السومة وبرانكو.. واللاعب يطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخلاف يشتد بين السومة وبرانكو.. واللاعب يطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى تطورات الخلاف الذي حدث بين الكرواتي برانكو إيفانكوفتش مدرب النادي الأهلي السعودي، ومهاجم الفريق عمر السومة، قبل مواجهة الهلال الثلاثاء الماضي في دوري أبطال آسيا.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مسؤولي الأهلي في انتظار عودة المدرب إيفانكوفتش والاعب من التدريبات لحل الأزمة بينهم، بالرغم من فشلهم من قبل في حل الخلاف.

وأوضحت الصحيفة أن السومة طلب من إدارة النادي الأهلي مغادرة الفريق بنظام الإعارة إلى أحد الأندية، معبرا عن رغبته في عدم البقاء مع النادي في الوقت الراهن؛ لإمتلاكه عرضًا من نادٍ خليجي.

وشارك السومة مع الهلال في 152 مباراة، سجل خلالهم 143 هدفًا، وصنع 21 آخرين.