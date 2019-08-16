رياضة | بعد إصابة أليسون وأدريان.. تعرف على حارس ليفربول أمام ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إصابة أليسون وأدريان.. تعرف على حارس ليفربول أمام ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك كايهمين كيليهر حارس ليفربول "الثالث" في مباراة ساوثهامبتون غدًا في الدوري الإنجليزي بعد إصابة الحارسين أليسون بيكر وأدريان

من هو كيليهر

كايمهين أوردان كيليهر أيرلندي الجنسية ولد في مدينة كورك بأيرلندا وهو من مواليد 28 نوفمبر 1998

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- انضم كيليهر صاحب الـ21 عامًا إلى أكاديمية ليفربول قادما من نادي رينجرز الاسكتلندي في صيف عام 2015

- جلس على مقاعد البدلاء في فوز ليفربول بكأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي

- لعب لجمهورية أيرلندا تحت 17 سنة في بطولة أوروبا تحت 17 عام 2015 و