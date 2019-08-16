رياضة | فلامنجو البرازيلي يغلق الباب أمام عرض الهلال المغري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلامنجو البرازيلي يغلق الباب أمام عرض الهلال المغري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى موقف نادي فلامنجو البرازيلي من بيع لاعبه الكولومبي، جوستافو كويلار إلى نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي Venê Casagrande، عن رفض نادي فلامنجو البرازيلي، التخلي عن لاعبه كويلار، في الصيف الحالي، رغم تلقيه عروض مغرية من نادي الهلال وبولونيا الإيطالي.

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وأوضح الصحفي، أن إدارة النادي البرازيلي قررت الانتظار حتى نهاية الموسم الجديد، حتى تتلقى عروض أفضل من عرضي الهلال وبولونيا.

وكانت إدارة الهلال قد عرضت على نادي فلامنجو، التعاقد مع كويلار، مقابل 7.5 مليون يورو، في حين أن قيمة اللاعب التسويقية 3,5 مليون يورو.

وانضم كوييار 26 عامًا إلى لفلامنجو عام 2016 ، قادماً من ديبورتيفو كالي الكولومبي، بعقد ممتد حتى صيف 2022، وشارك مع فريقه في 105 مباراة، سجل خلالها هدف، وصنع 3 آخرين.