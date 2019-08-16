رياضة | قبل موقعة الكأس.. جهاد جريشة "عدو" الأهلي أم "حبيب" بيراميدز (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة الكأس.. جهاد جريشة "عدو" الأهلي أم "حبيب" بيراميدز (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز غدا في دور ال 16 لبطولة كأس مصر بقيادة جهاد جريشة فى اللقاء الذى سيقام فى تمام التاسعه مساء على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

ويعاون جريشة كل من هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول ومحمود ناجي حكم إضافي ثاني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" نتائج الأهلي وبيراميدز تحت القيادة التحكيمية لـ"جهاد جريشة" والتي كان الإنذار الأحمر من نصيب القلعة الحمراء 4 مرات بينما لم يكن هناك أي إنذار أحمر من نصيب بيراميدز

- الأهلي

أدار جريشة للأهلي 21 مباراة (20 في الدوري - 1 مباراة بكأس مصر)، فاز المارد الأحمر في 14 مباراة، وخسر 5 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

أول مباراة أدارها جهاد جريشة للأهلي كانت أمام الأوليمبي بالدوري الممتاز موسم 2006-2007، وفاز الأحمر 5-1، أما آخر مباراة كانت أمام الاتحاد السكندري بالموسم الماضي وفاز الأهلي 2-0.

أشهر "جريشة" البطاقة الصفراء في وجه لاعبي الأهلي 46 مرة، والبطاقة الحمراء 4 مرات، واحتسب 5 ركلات جزاء لصالح المارد الأحمر.

Advertisements

وقام الحكم الدولي بإشهار البطاقة الصفراء في وجه منافسي الأهلي 44 مرة، والبطاقة الحمراء مرتين، واحتسب ركلة جزاء وحيدة ضد المارد الأحمر.

- بيراميدز

أدار جهاد جريشة 5 مباريات لبيراميدز في الدوري الممتاز، فاز في مباراتين وخسر مثلهما وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة.

أول مباراة أدارها "جريشة" لبيراميدز كانت ضد الزمالك في الدوري الممتاز موسم 2014-2015، وفاز الفارس الأبيض 3-1، أما آخر مباراة كانت ضد الاتحاد السكندري في الموسم الماضي وفاز بيراميدز 3 - 0 .

قام "جريشة" بإشهار البطاقة الصفراء للاعبي بيراميدز 8 مرات واحتسب للفريق ركلتي جزاء.

وأشهر جريشة البطاقة الصفراء لمنافسي بيراميدز 10 مرات، واحتسب ضده ركلتي جزاء، ولم يشهر البطاقة الحمراء خلال مباريات بيراميدز إطلاقًا.