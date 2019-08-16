رياضة | اضحك مع مدحت عبد الهادي.. طلب فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي للتأهل لمونديال الأندية (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اضحك مع مدحت عبد الهادي.. طلب فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي للتأهل لمونديال الأندية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار مدحت عبد الهادي نجم الزمالك الأسبق السخرية بين رواد فيس بوك بعد مطالبته بفوز فريقه على الترجي التونسي في مباراة السوبر الإفريقي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال مدحت عبد الهادي: "الزمالك يمتلك مجموعة مميزةة وبعد مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبي نفكر متى يلاعب الزمالك فريق الترجي ويجب على اللاعبين الفوز عليه من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية واللعب مع هذه النوعية من الأندية الأوروبية".

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وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي بتأهل بطل دورى أبطال إفريقيا إلى كأس العالم للأندية وليس بطل السوبر الإفريقي وهو ما غاب عن مدحت عبد الهادي.