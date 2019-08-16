رياضة | جهاد جريشة حكماً لمباراة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد جريشة حكماً لمباراة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز غدا في دور ال 16 لبطولة كأس مصر بقيادة جهاد جريشة.

ويعاون جريشة كل من هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول ومحمود ناجي حكم إضافي ثانيا.

يذكر أن المباراة بين الأهلي وبيراميدز ستلعب يوم السبت غداً فى تمام التاسعه مساءاً على ملعب برج العرب بالأسكندرية.