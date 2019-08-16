رياضة | تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. الأهلي وبيراميدز بدون جمهور رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيدا لـ"الخليج 365 الرياضي".. الأهلي وبيراميدز بدون جمهور رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللواء ثروت سويلم والقائم بأعمال الجبلاية بشكل مؤقت إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز سبورت على ملعب برج العرب بدون حضور جماهيري في كأس مصر.

وكشف مسؤولو الجبلاية، أن الجهات الأمنية رفضت إقامة المواجهة بالحضور الجماهيري، برغم المحاولات للحضور، على أن يتم التفاوض لزيادة عدد الحضور إلى 75 فردا من كل نادي.

وكان "الخليج 365 الرياضي" انفرد في وقت سابق بإقامة المواجهة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بحضور 15 فردا لكل نادي بجانب الصحفيين والإعلاميين المكلفين بحضور المباراة.

ويلتقي الأهلي بيراميدز سبورت، مساء غد السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.