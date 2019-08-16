رياضة | تحدث بغضب.. ماذا قال "كلوب" للمشجع الذي أصاب حارس ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحدث بغضب.. ماذا قال "كلوب" للمشجع الذي أصاب حارس ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي رسالة إلى المشجع الذي أصاب أدريان ميجل حارس الفريق أثناء الاحتفال بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي.

وأوضح يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي للقاء ساوثهاومبتون غدًا أن التدافع الذي حدث أثناء نزول الجماهير إلى أرض الملعب تسبب في إصابة أدريان في الكاحل.

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وأضاف كلوب: "الجميع يعلم مدى حبنا لجماهير ليفربول ولكن النزول على أرض الملعب أمر غير مفهوم وغير محبب كما فعلت فتاة نهائي دوري الأبطال.. الأمر ليس مضحك إطلاقاً ويجب أن يتحلوا بالمسؤولية".