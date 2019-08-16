رياضة | نجل رامون دياز يثير الجدل حول تدريبه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجل رامون دياز يثير الجدل حول تدريبه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص إميليانو دياز نجل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز وعضو الجهاز الفني الخاص به، عاةى متابعة الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "تويتر".

وأثار نجل رامون دياز التكهنات حول تدريب والده للنادي الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي خاصة أن هذه هي المرة الثالثة التي يتابع فيها حساب القلعة الحمراء بعدما قام بذلك في شهر مايو الماضي قبل تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مدربًا للفريق.

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وتتزامن متابعة نجل رامون دياز لحساب الأهلي وسط تكهنات حول مصير مارتن لاسارتي بعد مباراة بيراميدز غدًا في كأس مصر.