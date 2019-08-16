شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز غدا في دور ال 16 لبطولة كأس مصر بقيادة جهاد جريشة ويعاونه هاني عبدالفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا وصبحي العمراوي حكماً رابعاً وطارق سامي حكم إضافي أول

ومحمود ناجي حكم إضافي ثانياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة: جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.