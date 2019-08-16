الدحيل يتطلع للثأر من السد

الجمعة 16 أغسطس 2019

كتب علي أحمد

يتجدد الصراع بين السد والدحيل في مختلف البطولات، وسيكون الفريقان على موعد مع مواجهة جديدة بينهما غدًا السبت، على لقب كأس السوبر المحلي.



لقاء الغد سيكون الثالث بين الفريقين خلال أسبوعين، حيث تقابلا مرتين في إطار ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وتعادل السد مع الدحيل في مباراة الذهاب (1-1)، قبل الفوز إيابًا بنتيجة 3-1.

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ويطمح السد بطل الدوري المحلي، للتتويج تحت قيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز، أما الدحيل بطل كأس الأمير، يريد الثأر والتعويض بعد الخروج الآسيوي.

وتقابل الفريقان في نهائي كأس الأمير خلال الموسم الماضي، وتوج الدحيل باللقب بعد الفوز بنتيجة 4-1.

ولا يمكن التوقع بنتيجة مباراة الغد، حيث يمكن لأي فريق أن يحقق الفوز، نظرًا لما يمتلكه من أوراق مهمة ومؤثرة.

وبصفة عامة مواجهات الدحيل والسد تكون متكافئة ويحسمها الحالة التي يظهر بها الفريق خلال اللقاء.