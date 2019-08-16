ريال مدريد يعلن إصابة هازارد قبل أول ظهور رسمى ضد سيلتا فيجو

الجمعة 16 أغسطس 2019

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى طاقم تحكيم مباراة الأهلى وبيراميدز غدا فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بقيادة جهاد جريشة ويعاونه هانى عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطى مساعد ثانى وصبحى العمراوى حكما رابعا وطارق سامى حكم إضافى أول ومحمود ناجى حكم إضافى ثانيا.



تلقى نادي ريال مدريد ضربة موجعة بعدما أعلن اليوم الجمعة، إصابة لاعبه البلجيكي إيدين هازارد قبل مواجهة سيلتا فيجو غداً السبت بملعب "بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وأصدر نادي ريال مدريد بياناً عبر موقعه الرسمي جاء كالتالي، "بعد الاختبارات التي أجريت بعد التدريب اليوم، تم تشخيص إصابة لاعبنا هازارد في الفخذ الأيسر، في انتظار مزيد من التطورات".

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وباتت حظوظ هازارد الذي انضم لصفوف ريال مدريد قادماً من تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في اللحاق بمباراة الفريق الملكي أمام سيلتا فيجو صعبة بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يفتقد ريال مدريد في مباراة الغد أيضاً لجهود الثلاثي ماركو أسينسيو وفيرلاند ميندي ورودريجو للإصابة، بجانب كارفخال للأيقاف، نظرًا لتلقيه البطاقة الصفراء الخامسة خلال مواجهة ريال بيتيس بالمباراة الأخيرة من الموسم الماضي.