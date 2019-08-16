شكرا لقرائتكم مفاجأة ميركاتو الصيف..ظهير الأهلى يوقع للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن حسين السيد نجم فريق الأهلي وقّع مؤخراً على عقود انتقال للزمالك المنافس التقليدي للأهلي.
وفجر مصدر مُطلع في القلعة الحمراء أن مسئولي الاهلي فوجئوا منذ أيام بعدما علموا أن حسين السيد "مارسيلو" وقع للزمالك في جلسة خاصة جمعت اللاعب مع أكثر من مسئول في إدارة القلعة البيضاء.
وأوضح المصدر أن حسين السيد طلب من إدارة الاهلي كثيراً وطوال الفترة الماضية حسم موقفه عقب انتهاء إعارته مؤخراً لنادي الاتفاق السعودي والتى استمرت موسماً ونصف الموسم لكن إدارة الاهلي لم ترد على طلب اللاعب وتجاهلته الأمر الذى جعل الأخير يتفاوض بل ويوقع على عقود انتقال للزمالك.
وقال المصدر أن مارسيلو الذى مازال مُرتبطاً بعقد مع الأهلي وقع للزمالك ظنّاً منه إن الاهلي سيطلق سراحه على طريق أحمد حمودي الذى فسخ عقده مع الأهلي مؤخراً وبات حراً ، موضحاً أن حسين السيد ينتظر تحديد مصيره مع الأهلي من أجل تفعيل عقده مع الزمالك.
وأضاف المصدر أن حسين السيد لن يستطيع اللعب للزمالك إذا قام الاهلي بقيده في الموسم الجديد أو إذا تم بيعه لأي نادً محلي أو خارجي، حيث سيتم تأجيل خطوة اللعب للزمالك.
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