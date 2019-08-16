- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رامون دياز يثير الجدل داخل القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
و لا زال دياز متصدرا لقائمة المرشحين لتولي نادي الزمالك، حيث يدرس مسئولو الزمالك، التراجع عن تعيين الصربي أليكساندر ستانويفيتش في مهمة المدير الفني للفريق الأبيض، خلال الفترة الجارية، بعد الإعلان الرسمي عن إسناد مهمة قيادة الفريق الأبيض له بعد مباراة ديكاداها الصومالي، المقرر لها مساء اليوم، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
وتعرض "ستانويفيتش" لانتقادات حادة من قبل جماهير الزمالك عبر تواصل الاجتماعي المختلفة منذ إعلان إسناد المهمة له إلا إنه في الساعات الماضية كشف مرتضي منصور رئيس النادي عن وجود مفاجأة لجمهور الفريق بشأن المدرب الجديد وهو ما يؤكد التراجع عن تعيين المدرب الصربي.
98
كانت هذه تفاصيل خبر رامون دياز يثير الجدل داخل القلعة الحمراء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.