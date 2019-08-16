شكرا لقرائتكم رامون دياز يثير الجدل داخل القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدل واسع اثاره رامون دياز المدير الفني السابق لنادي بيراميدز بعدما قام بمتابعة الحساب الرسمي للنادي الاهلي بموقع "تويتر" ، كما سار رامون دياز على خطى نجله إميليانو دياز، الذي تابع أيضاً الحساب الرسمي للنادي الاهلي بموقع "تويتر"

و لا زال دياز متصدرا لقائمة المرشحين لتولي نادي الزمالك، حيث يدرس مسئولو الزمالك، التراجع عن تعيين الصربي أليكساندر ستانويفيتش في مهمة المدير الفني للفريق الأبيض، خلال الفترة الجارية، بعد الإعلان الرسمي عن إسناد مهمة قيادة الفريق الأبيض له بعد مباراة ديكاداها الصومالي، المقرر لها مساء اليوم، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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وتعرض "ستانويفيتش" لانتقادات حادة من قبل جماهير الزمالك عبر تواصل الاجتماعي المختلفة منذ إعلان إسناد المهمة له إلا إنه في الساعات الماضية كشف مرتضي منصور رئيس النادي عن وجود مفاجأة لجمهور الفريق بشأن المدرب الجديد وهو ما يؤكد التراجع عن تعيين المدرب الصربي.