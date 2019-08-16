مرتضى منصور: خالد بوطيب أفضل من أزارو...ولا يستعين بالسحر من أجل تسجيل الأهداف

نفي المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأنباء التي تشير إلى رحيل المغربي خالد بوطيب لاعب القلعة البيضاء.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم": "خالد بوطيب عقد معى جلسة منذ أيام وتحدث عما يثار حول بيعه فى بعض وسائل الإعلام والمواقع، قلت له عندما قمنا بعرض محمد إبراهيم للبيع لم نخشَ أحد، وبالتالى كل ما يثار حوله غير صحيح".

وتابع : "خالد بوطيب أفضل من وليد أزارو مهاجم النادى الأهلى 10 آلاف مرة، ولا يستعين بالسحر من أجل تسجيل الأهداف، وبوطيب طلب السفر إلى فرنسا من أجل تلقى العلاج بسبب شعوره بإصابة ومن أجل أن يبدأ الموسم بشكل قوى، وقد وافقت على طلبه، هو لم يسافر من أجل قضاء إجازة العيد كما تردد فى بعض المواقع".

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ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع ديكاداها بطل الصومال، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الدور التمهيدي الأول من البطولة الأعرق، وهي دوري أبطال أفريقيا.

ويعود الزمالك مجددا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب الفريق عن النسختين الماضيتين.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الزمالك وديكاداها، في الساعة التاسعة مساءً، وتنقلها قناة أون سبورت.