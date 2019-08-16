تعيين جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز غدا في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر بقيادة جهاد جريشة، ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول.

يذكر أن الأهلي تأهل لدور الـ 16 بعد فوزه على الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما تأهل بيراميدز لهذا الدور بعد الفوز على طنطا بثلاثة أهداف أيضا مقابل هدفين.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية على حضور 150 فردا فى مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غد السبت فى دور الـ16 لكأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية بواقع 75 فردت لكل نادى.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من الأهلى وبيراميدز فريق حرس الحدود فى دور الـ8 لكأس مصر.