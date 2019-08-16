مصطفى السرتى يتأهل لنصف نهائى بطولة شيبارتون الدولية للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل مصطفى السرتى لاعب وادى دجلة للاسكواش تألقه فى بطولة شيبارتون الدولية المقامة حالياً فى أستراليا، والتى تستمر حتى 18 أغسطس الجارى، وذلك بعد تأهله إلى الدور نصف النهائى للبطولة. وفاز السرتى فى مباراة الدور ربع النهائى على منافسه الماليزى دارين تشان بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها كالتالى: 11-8، 11-5، 13-11. يذكر أن مصطفى السرتى هو وصيف بطولة العالم لناشئين الاسكواش، التى أقيمت مؤخرا بماليزيا وتوج بها لاعب الأهلى مصطفى عسل. وتقدر قيمة الجوائز المادية لبطولة شيبارتون الدولية بـ6 آلاف دولار.

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