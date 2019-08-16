شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة حكماً لمباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى طاقم تحكيم مباراة الأهلى وبيراميدز غدا فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بقيادة جهاد جريشة ويعاونه هانى عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطى مساعد ثانى وصبحى العمراوى حكما رابعا وطارق سامى حكم إضافى أول ومحمود ناجى حكم إضافى ثانيا. لقاء الأهلى وبيراميدز يقام فى الثامنة من مساء غد السبت باستاد برج العرب على أن يلتقى الفائز مع حرس الحدود فى دور الثمانية يوم 28 أغسطس. Advertisements واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية على حضور 150 فردا فى مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غد السبت فى دور الـ16 لكأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية بواقع 75 فردت لكل نادى. ومن المقرر أن يواجه الفائز من الأهلى وبيراميدز فريق حرس الحدود فى دور الـ8 لكأس مصر.

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