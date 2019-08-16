شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف سر إصابة مؤمن زكريا المزمنة ومصيره مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة كبيرة تلقاها عشاق ومحبى النادى الأهلى بسبب معاناة مؤمن زكريا جناح القلعة الحمراء من الإصابة وحاجته للعلاج لمدة تتراوح بين 3 أو 4 أشهر، الأمر الذى دفع مسئولى النادى لعدم قيد اللاعب فى القائمة المحلية.

وأكد خالد محمود طبيب النادى الأهلى عدم معاناة مؤمن زكريا من أى إصابة عضلية أو عضوية أو ملاعب، موضحا أن اللاعب يعانى من حالة نفسية من شأنها التأثير على الأعصاب ما يفقده لياقته البدنية ويجعله غير قادر على العطاء فى الملاعب.

ومن المقرر أن يتحمّل الأهلى تكاليف علاج زكريا فى ألمانيا، حيث يُسافر اللاعب خلال الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل ويستمر هناك عدة أسابيع لخوض برنامج علاجى وتأهيلى.

Advertisements

كان زكريا قد فسخ عقده مع أحد السعودى فى فبراير الماضى وعاد للتدريب لأهلى دون أن يتم قيده، حيث كانت فترة الانتقالات الشتوية قد اُغلقت وقتها فى مصر.

وينشر "سوبر كورة" تفاصيل جديدة عن إصابة مؤمن زكريا وتأثيرها على مستقبله الكروى.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا