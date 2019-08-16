موقف طريف ليورجن كلوب بملابس رونالدو الداخلية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، في موقف طريف داخل غرفة خلع الملابس، لتخفيف الضغط عن لاعبيه قبل خوضهم نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضد ريال مدريد، والذي فاز فيه الريال 3 / 1.

كلوب ارتدى سروالًا داخليا يحمل علامة كريستيانو رونالدو التجارية ” cr7” قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ضد ريال مدريد، وفقًا للاعب الريدز الهولندي جورجيو فينالدوم.

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لاعبو ليفربول كانوا يشعرون بضغط كبير أثناء استعدادهم لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2007، لذا كان للمدرب الألماني طريقة للتخفيف من توترهم، حيث قرر ارتداء الملابس الداخلية التي تحمل علامة رونالدو قبل المواجهة في كييف، ليتسبب في نوبة ضحك هيستيرية للاعبي الريدز.

اللاعب الهولندي قال في تصريحات صحفية: لقد شاهدناه مرتديا سروالا عليه علامة CR7 الخاصة بكريستيانو رونالدو.. لقد قام بحشو قميصه داخل السروال.. جعل كل من في غرفة تغيير الملابس منبطحا على الأرض من الضحك.

اللاعب أضاف، أدى ذلك إلى “كسر الجليد” بين الجميع، عادة في هذه الحالات، يكون الجميع جادون ومركزون، لكنه كان مرتاحًا وأطلق هذه المزحة.

اللاعب الهولندي كشف أن كلوب قام بإطلاق المئات من المزحات من هذا القبيل.. مضيفا: إذا رأيت مدربك واثقا ومسترخيا، فسيكون لذلك تأثير على اللاعبين، لدى كلوب شخصية الأب في هذه الأشياء بالنسبة للاعبين، فهو بنكاته ولغة جسده، يزيل الضغط عن اللاعبين.