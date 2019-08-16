ساديو ماني في لفتة إنسانية مع طفل يجمع الكرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهر النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، في لفتة إنسانية رائعة، خلال نهائي السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي في مدينة إسطنبول بتركيا، والذي انتهى بفوز الريدز.

الكاميرات رصدت لقطة إنسانية للاعب السنغالي، بعد مغادرته الملعب في المباراة التي حسمها ليفربول بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، بعد أن تألق وسجل ماني هدفي فريقه في الشوطين الثاني والإضافي الأول، في مباراة مثيرة لا سيما في الشوطين الثالث والرابع.

Advertisements

ماني ظهر في لقطة وهو يهدي قميصه إلى أحد صبية جمع الكرات، بعد دقائق بعد خروجه من الملعب في نهاية الشوط الإضافي الأول.. وبينما كان الصبي يمر من أمام مقعد بدلاء ليفربول، أشار إليه ماني وأعطاه قميصه، فما كان من الطفل إلا أن طلب معانقة اللاعب الذي لم يمانع أيضا.

الطفل الذي جاءته الهدية دون أن يطلبها، ابتسم بعد أن ترك له النجم السنغالي ذكرى لن ينساها.

ماني يشتهر بمواظبته على الأعمال الإنسانية، وقبل أيام وضع حجر الأساس لمدرسة في البلدة التي ولد بها في السنغال.