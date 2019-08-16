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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أصبح الملاكم الأمريكي الشهير، مايك تايسون، معروفا بشدة في أوساط القنب الهندي والمخدرات، بعدما كان ينال شهرة واسعة بفضل بطولاته وألقابه العالمية.
وبحسب ما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن صحيفة “يو إس آيه توداي”، فإن تايسون، الذي حصل على لقب بطل العالم وهو في العشرين من العمر، ينتجُ مختلف أنواع القنب الهندي داخل مزرعة في ولاية كاليفورنيا.
وولاية كاليفورنيا من بين الولايات الأمريكية التي قامت بتشريع الماريجوانا، لكن الملاكم الأمريكي لا يكتفي بالإنتاج لأجل البيع، بل يواظب أيضا على تدخين اللفافات.
تايسون، قال في تصريحات له مؤخرا: إنه يدخن مع شريكه في المزرعة، كمية هائلة من القنب الهندي، وقدر ما يستهلكانه بنحو 40 ألف دولار في الشهر الواحد.
لكن هذا المبلغ ليس كبيرا، بحسب معلقين، لأن مزرعة تايسون، التي تصل مساحتها إلى 16 هكتارا، تنتجُ ما قيمته 500 ألف دولار من القنب الهندي، ويجري بيع المنتج في ولايتي كاليفورنيا ونيفادا.
تايسون الذي يبلغ 53 عاما، كان قد نشأ في أسرة فقيرة، وبرز شغفه بالرياضة في سن مبكرة، ودخل السجن خلال فترة من حياته بتهمة اغتصاب لكن هناك من اعتبر القضية تلفيقا ومؤامرة.
وكان تايسون قد أفلس، في وقت سابق، رغم أنه كسب ما لا يقل عن 300 مليون دولار، خلال مسيرته الرياضية الحافلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ينفق عليها 40 ألف دولار شهريا.. المخدرات تعيد مايك تايسون للأضواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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