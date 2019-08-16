الخمور تهدد حياة واين روني الزوجية.. واللاعب يتحرك سريعا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يسعى النجم الإنجليزي، واين روني، العائد من الدوري الأمريكي لكرة القدم، جاهدا للإقلاع عن تناول المشروبات الكحولية، كخطوة أولى من خطته التي تهدف إلى الحفاظ على زواجه من حب عمره كولين ماري.

روني البالغ من العمر 33 عاما، وزوجته كولين صاحبة الـ 33 عاما، مرت علاقتهما بمطبات عدة رغم تورط روني لاعب إيفرتون الإنجليزي السابق في علاقات نسائية، إلا أنهما حافظا على زواجهما المستمر منذ عام 2008، بعد قصة حب طويلة بدأت في المدرسة الثانوية.

إفراط روني في تناول الكحوليات أغضب كولين كثيرا، لا سيما منذ انتقاله إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى “دي سي يونايتد” في دوري المحترفين الأمريكي.

لاعب مانشستر يونايتد السابق، مع عودته إلى إنجلترا في أكتوبر المقبل، حيث سينضم إلى فريق ديربي كاونتي لاعبا ومدربا بدءا من مطلع 2020، قرر أن يخضع لجلسات علاجية حتى يتمكن من التوقف تماما عن شرب الكحوليات، بمساعدة خبير في هذا المجال.

كولين غادرت بالفعل واشنطن عائدة إلى بريطانيا مع أطفالها الأربعة كاي (9 سنوات) وكلاي (6 سنوات) وكايت (3 سنوات) وكاس (18 شهرا)، ليسبقوا روني، الذي سيلحق بهم مع انتهاء موسم الدوري الأمريكي.

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صحيفة “ذا صن” البريطانية، نقلت عن مصدر مقرب من اللاعب قوله: واين روني كان يشرب كميات كبيرة من الكحوليات في الولايات المتحدة، وهذا سبب مشاكل جمة مع كولين.

الصحيفة كشفت أن عودة روني إلى كرة القدم الإنجليزية كانت أيضا جزءا من خطته لاسترضاء كولين، التي لم تكن سعيدة بالحياة بعيدا عن بلدها.

المصدر أضاف أن روني وصل إلى مرحلة “تدمير الذات”، حيث كان يشرب الكحوليات في المنزل حتى أوقات متأخرة من الليل، فيما يريد اللاعب الدولي السابق بداية جديدة تماما، حيث يعلم أن التوقف عن الشرب أفضل حل له ولعلاقته مع زوجته.

وأوضحت أن كولين طلبت من روني أن يبحث عمن يساعده من أجل التوقف عن تناول المشروبات المسكرة، إلا أنه لم يكن يعيرها اهتمامه.

يشار إلى أن روني أوقف داخل المطار في واشنطن مطلع العام الجاري، بعد ظهوره في حالة سكر شديدة بمكان عام، وعدم قدرته على السيطرة على تصرفاته وتوجيه السباب للمارة.