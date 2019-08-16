بعد أزمته مع باميلا أندرسون.. الكذب يضع عادل رامي في مشكلة جديدة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لم يمر وقت طويل على أزمة اللاعب الفرنسي ذو الأصول المغربية عادل رامي، مع النجمة الأمريكية الشهيرة باميلا أندرسون وانتهاء علاقتهما، إلا وواجه اللاعب أزمة أخرى داخل ناديه أوليمبيك مارسيليا الفرنسي.
مجلس إدارة نادي أوليمبيك مرسيليا الفرنسي، اتخذ قرارا بفسخ عقد مدافعه عادل رامي، بعد هروبه من التدريبات، من أجل المشاركة في مسابقة للمصارعة في الطين بتلفزيون الواقع.
رامي ابلغ ناديه بأنه يعاني من الإصابة، وأنه غير قادر على خوض التدريبات، لكن تمت مشاهدته في برنامج “فورت بويار” أثناء حضوره منافسات للمصارعة، واجتمع محامو مرسيليا مع ممثلي عادل رامي وأبلغوهم بإنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاما.
الحادثة لم تكن الأولى للاعب هذا العام، حيث سبق وأن تغيب رامي عن التدريبات بعد انفصاله عن النجمة الشهيرة باميلا أندرسون، مما اضطر مارسلييا لاتخاذ بعض الإجراءات التأديبية ضده بسبب عدم حضوره في الموعد المحدد له لبدء التحضيرات.
رامي كان قد لعب مع أندية فالنسيا وإشبيلية في إسبانيا، وميلان في إيطاليا، وارتدى قميص ليل في فرنسا، كما كان ضمن عناصر المنتخب الفرنسي الحائز على كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.
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