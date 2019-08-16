الان تتابع رومارينهو الاتحاد لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البرازيلي رومارينهو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لاعب الأسبوع في بطولة دوري أبطال آسيا، مستندًا في ذلك على المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في لقاء فريقه ونظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني ضمن منافسات إياب دور الـ (16) حيث نجح اللاعب في تسجيل هدفين بالإضافة لـ (4) تسديدات على مرمى الخصم ودقة تمرير وصلت لـ (85%) ليحصل على تقييم (8.9).
يذكر أن رومارينهو سجل حتى الآن في نسخة دوري أبطال آسيا الحالية (5) أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر رومارينهو الاتحاد لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.