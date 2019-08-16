رومارينهو الاتحاد لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البرازيلي رومارينهو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لاعب الأسبوع في بطولة دوري أبطال آسيا، مستندًا في ذلك على المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في لقاء فريقه ونظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني ضمن منافسات إياب دور الـ (16) حيث نجح اللاعب في تسجيل هدفين بالإضافة لـ (4) تسديدات على مرمى الخصم ودقة تمرير وصلت لـ (85%) ليحصل على تقييم (8.9).

يذكر أن رومارينهو سجل حتى الآن في نسخة دوري أبطال آسيا الحالية (5) أهداف.