شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطني للناشئين يلتقي غدًا نظيره البرتغالي في نصف نهائي بطولة العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، غدا، السبت، نظيره البرتغالي في الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العالم للناشئين «تحت 19 عاما»، المقامة حاليا بمقدونيا.

ويسعى ناشئو الفراعنة إلى تحقيق الفوز والتأهل لأول مرة إلى نهائي بطولة العالم ليكملوا مسيرة النجاح والمجد التي سطرها من قبلهم منتخبا الكبار والشباب بتحقيق المركز الثامن على مستوى العالم للكبار والميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب.

وكان ناشئو الفراعنة قد تأهلوا لنصف نهائي البطولة عقب فوزهم، أمس الخميس، على منتخب أيسلندا بنتيجة «35-31» في إطار الدور ربع النهائي، بينما تأهل منتخب البرتغال إلى نصف النهائي بالفوز على نظيره منتخب فرنسا بنتيجة «31-26»، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات دور الـ8 بالبطولة.