شكرا لقرائتكم تعرف على عدد جمهور مباراة الأهلي وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقرر حضور 75 فرد من كل نادي من مجلس الإدارة و المكتب التنفيذي للأهلي و بيراميدز وتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة بأسماء الحضور من أجل إخطار الجهات الأمنية به.
من المقرر أن يواجه الفائز من الأهلي و بيراميدز فريق حرس الحدود فى دور الـ8 لكأس مصر
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