شكرا لقرائتكم تعرف على عدد جمهور مباراة الأهلي وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر حضور 150 فرد فى مباراة الأهلي و بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غداً السبت فى دور الـ16 لكأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية ، حيث استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية على ذلك

وتقرر حضور 75 فرد من كل نادي من مجلس الإدارة و المكتب التنفيذي للأهلي و بيراميدز وتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة بأسماء الحضور من أجل إخطار الجهات الأمنية به.

من المقرر أن يواجه الفائز من الأهلي و بيراميدز فريق حرس الحدود فى دور الـ8 لكأس مصر