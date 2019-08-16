شكرا لقرائتكم مدرب مانشستر يونايتد: سانشيز مستمر مع الشياطين الحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد استمرار ألكسيس سانشيز مع فريقه مانشستر يونايتد ولا توجد نية فى الاستغناء عنه أو إبعاده عن الفريق الأول ،وفقا لتصريحات أولى جونار سولشاير المدير الفنى للفريق.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على ولفرهامبتون الاثنين المقبل، فى ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتقاسم الفريق حاليًا الصدارة مع مانشستر سيتى وليفربول وتوتنهام وأرسنال وبرايتون وبيرنلي بعدما حقق كل منهم الفوز فى مباراته الأولى.

وقال سولشاير فى مؤتمر صحفى عقده اليوم: "لا نملك عددًا كبيرًا من المهاجمين في الفريق وقد يلعب سانشيز في نهاية المطاف عدد مباريات أكثر مما تتوقعون. نحن نتوقع تألق ونجاح سانشيز في هذا النادي. إنه لاعب مميز".

وعن تحول اللاعب إلى الفريق الرديف قال: ""هذا كلام غير صحيح، إنه محترف حقيقي يثابر كل يوم ويريد أن يكون جزء من الفريق. إنه لاعب مميز وقد خاض ٣ أسابيع تدريبات ويتأخر عن البقية لكنه قريب جدًا من الوصول للجاهزية التامة".

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وأوضح قائلا: "خضنا مباراة مغلقة ويخضع اللاعب لتدريبات مكثفة بعض الشيء. سينضم للفريق تدريجيًا وسنخوض مباريات مغلقة أكثر لأن مباراة واحدة في الأسبوع لا تكفي لتجهيز الجميع وبالتالي نحن نعد لـ عدة مباريات خلف الكواليس".

وعن مشوار الفريق فى الدورى هذا الموسم وخيارات سولشاير قال: "التشكيلة أشبه بلغز تحاول حلّه نظرًا لتواجد لاعبين

مميزين في كافة المراكز حتى أننا لم نستطع ضم روخو وسمولنج وجونز وفريد وسانشيز لقائمة الـ18 في المباراة الأخيرة أمام تشيلسى. إنها كاللغز حقًا في كافة المراكز ولكنها مشكلة جيدة لأنك تحتار بين لاعبين مميزين وتختار من يعيش أفضل حالاته"

وتابع "نحن في وضع جيد في الوقت الحالي فلياقة الفريق أفضل بعد فترة إعدادية جيدة واللاعبون منتعشون".

وعن مواجهة الغد قال: "سندخل لقاء ولفرهامبتون بثقة. إنه فريق عنيد ويصعب كسر دفاعاته فهم يدافعون في مناطقهم ولا يتركون لك الكثير من المساحات. خضنا هناك مباراتين صعبتين الموسم الماضي وقد شاهدناها مجددًا لنرى إن كان هناك ما نستطيع القيام به بشكل مختلف".