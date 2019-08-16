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شكرا لقرائتكم ثلاثى جديد فى الأهلى يخططون للرحيل المجانى.. تعرف عليهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضم قائمة اللاعبين المرشح رحيلهم من الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة ، كلاً من باسم علي ومحمد شريف وحسين السيد وهشام محمد بعدما سبق وفسخ الاهلي عقد أحمد حمودي ودياً كما رحل إسلام محارب وعمرو بركات للجونة فيما رحل ناصر ماهر لسموحة وتم تجديد إعارة الثلاثي أحمد ياسر ريام وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة.
سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلي يبحث مع هشام ومارسيلو وباسم موقفه والطريقة التى سيرحلون بها من النادي من أجل تحقيق مصلحة الطرفين (النادي واللاعبين) كما يناقش مدير الكرة مصير بعض اللاعبين الأخرين الذين سيرحلون من النادي ويأتي في مقدمتهم محمد شريف.
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