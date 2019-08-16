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ثلاثى جديد فى الأهلى يخططون للرحيل المجانى.. تعرف عليهم...

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جدة - عمرو شويل يرغب ثلاثي الأهلي هشام محمد وباسم علي وحسين السيد "مارسيلو" في إقناع إدارة النادي بالرحيل المجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، وذلك  من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية وهو ما يناقشه اللاعبين مع مسئولي القلعة الحمراء خلال الساعات الحالية.

 

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وتضم قائمة اللاعبين المرشح رحيلهم من الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة ، كلاً من باسم علي ومحمد شريف وحسين السيد وهشام محمد بعدما سبق وفسخ الاهلي عقد أحمد حمودي ودياً كما رحل إسلام محارب وعمرو بركات للجونة فيما رحل ناصر ماهر لسموحة وتم تجديد إعارة الثلاثي أحمد ياسر ريام وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة.

 

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سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلي يبحث مع هشام ومارسيلو وباسم موقفه والطريقة التى سيرحلون بها من النادي من أجل تحقيق مصلحة الطرفين (النادي واللاعبين) كما يناقش مدير الكرة مصير بعض اللاعبين الأخرين الذين سيرحلون من النادي ويأتي في مقدمتهم محمد شريف.

 

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