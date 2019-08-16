شكرا لقرائتكم نجوم الأهلي يدعمون شابا يحتاج جراحة فى ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حملة إنسانية أطلقها لاعبوا الأهلي لشاب الإسماعيلية "طارق محمد " حيث دشنوا عبر حساباتهم الشخصية على موقع انستجرام، تغريدات داعمة له بعد أن تحول إلى أيقونة كبيرة حركت الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى، للإسراع فى جمع تبرعات من أجل توفير مبلغ سفره للعلاج فى الخارج.

وقام علي معلول، أحمد الشيخ، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف و وليد أزارو لاعبي الأهلي بتدشين حملة الدعم الانساني عبر حساباتهم الشخصية على مواقع انستجرام بنشر فيديو قصير يحمل كلمة واحدة" هندعم طارق".

و تعرض طارق الشهر الماضي لحادث تسبب في إصابات جسيمة بالنخاع الشوكي والفقرات وتعرض للشلل الرباعى ويحتاج للسفر للخارج لتلقي العلاج اللازم.

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وتوصل أهل وأصدقاء طارق إلى مستشفى فى ألمانيا، متخصص حالة طارق، وهو مستشفى "unfallklinik murnau" في مورناو الألمانية وهو مستشفى متخصص فى الحوادث، وردت المستشفى على التقرير المرسل لها، بأن حالة طارق متأخرة ويحتاج إلى أجراء العملية فى أسرع وقت، وتكلفتها 420 ألف يورو، أى ما يعادل 7 مليون جنيه مصرى.