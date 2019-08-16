سر رفع علم مصر في المغرب...

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جدة - عمرو شويل رفعت بعثة مصر العلم المصري على مقر إقامة البعثة في القرية الرياضية بالمغرب إستعدادا لدورة الألعاب الإفريقية. كانت مقدمة بعثة مصر قد وصلت المغرب للترتيب لكافة الأمور مبكرا بقيادة المهندس الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية والعميد يحي دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة Advertisements

رفع علم مصر على مقر الإقامة بالمغرب استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية (1) والبعثة الإدارية كلا من ، حسن الحسيني وخالد حسن وأحمد عبدالعليم وأحمد سعيد ولميس غازي وطارق سليمان وحسني إبراهيم والدكتور أسامة صادق وحسن عباس ومحمد عبد العليم وأحمد عرفان وأشرف عابد والدكتورة أماني عبدالفتاح.

رفع علم مصر على مقر الإقامة بالمغرب استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية (2)

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