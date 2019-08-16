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المقاصة يستعير عمرو مرعي من بيراميدز...

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جدة - عمرو شويل نجحت إدارة نادي مصر المقاصة في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدزعلى سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجديد ، لتدعيم خط هجوم الفريق الفيومي في الموسم المقبل.

 

ورحل الغاني جون انطوي عن صفوف المقاصة ، لذلك تعاقد مسئولي النادي الفيومي مع مرعي الذي خرج من حسابات الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز لوجود الثنائي جون انطوي وأحمد علي.

 

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ويبدأ عمرو مرعي تدريباته مع المقاصة اليوم الجمعة في معسكر فريقه الجديد بمدينة الإسماعيلية، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.

 

 

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