شكرا لقرائتكم المقاصة يستعير عمرو مرعي من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجحت إدارة نادي مصر المقاصة في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدزعلى سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجديد ، لتدعيم خط هجوم الفريق الفيومي في الموسم المقبل.

ورحل الغاني جون انطوي عن صفوف المقاصة ، لذلك تعاقد مسئولي النادي الفيومي مع مرعي الذي خرج من حسابات الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز لوجود الثنائي جون انطوي وأحمد علي.

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