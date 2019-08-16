شكرا لقرائتكم المقاصة يستعير عمرو مرعي من بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورحل الغاني جون انطوي عن صفوف المقاصة ، لذلك تعاقد مسئولي النادي الفيومي مع مرعي الذي خرج من حسابات الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز لوجود الثنائي جون انطوي وأحمد علي.
ويبدأ عمرو مرعي تدريباته مع المقاصة اليوم الجمعة في معسكر فريقه الجديد بمدينة الإسماعيلية، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.
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