جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز...

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لقاء الأهلى وبيراميدز يقام فى الثامنة من مساء غدا السبت باستاد برج العرب على ان يلتقي الفائز مع حرس الحدود فى دور الثمانية يوم 28 اغسطس .
استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية على حضور 150 فرد فى مباراة الأهلي و بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غداً السبت فى دور الـ16 لكأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية بواقع 75 فرد لكل نادي.
من المقرر أن يواجه الفائز من الأهلي و بيراميدز فريق حرس الحدود فى دور الـ8 لكأس مصر.
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