شكرا لقرائتكم جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود جهاد جريشة طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز غدا في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر ويعاونه هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول ومحمود ناجي حكم إضافي ثانيا.

لقاء الأهلى وبيراميدز يقام فى الثامنة من مساء غدا السبت باستاد برج العرب على ان يلتقي الفائز مع حرس الحدود فى دور الثمانية يوم 28 اغسطس .

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استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية على حضور 150 فرد فى مباراة الأهلي و بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غداً السبت فى دور الـ16 لكأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية بواقع 75 فرد لكل نادي.

من المقرر أن يواجه الفائز من الأهلي و بيراميدز فريق حرس الحدود فى دور الـ8 لكأس مصر.