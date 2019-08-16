موعد مباراة الزمالك وديكادها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريفيا تعرف على التشكيل المتوقع...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام عرب فور نيوز، يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن مباراة الزمالك وبطل الصومال، في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي يتطلع الفارس الأبيض أن تكون ضربة البداية قوية، لترسل رسالة لفرق البطولة أن الفارس الأبيض الغائب عن البطولة من عام 2017 قادم للمنافسة بقوة على اللقب، ونحن من خلال هذا اللقاء سنقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة.

تقام مباراة الزمالك الليلة ضد فريق ديكادها الصومالي في ملعب برج العرب، بحضور جماهيري يقدر ب10000 متفرج، سمح بهم الأمن، وتبدأ المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية.

موعد المباراة و القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبطل الصومال اليوم

المباراة القنوات الناقلة موعد المباراة ملعب المباراة حكم المباراة الزمالك*ديكاديها أون سبورت 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت السعودية برج العرب تيودروس

التشكيل المتوقع للزمالك اليوم أمام بطل الصومال

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش،محمد عبد الغني، حمدي النقاز، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمود عبد العزيز”زيزو” محمد حسن، كريم بامبو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: عمر السعيد.

هل يشرك الزمالك الصفقات الجديدة في لقاء الليلة

من المتوقع حسب التمرين الأخير، أن المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك الكابتين طارق يحي، سيعتمد على بعض اللاعبين المنضمين للفريق في الانتقالات الصيفية، ومن أبرز المرشحين للعب اليوم اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، واللاعب محمد عواد حارس المرمى، وكذلك الباك الشمال محمد عبد الشافي، ولاعب الأهلي السابق كريم بامبو.