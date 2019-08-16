شاهد..لحظات من السعادة على ملعب التتش.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر حسابها على موقع انستجرام، فيديو من مران الفريق الأحمر خلال عيد الأضحى على ملعب التتش، والذي شهد تواجد بنات أحمد فتحي ظهير أيمن القلعة الحمراء. وشهد المران أجواءً احتفالية بين اللاعبين والفتيات الصغار، وعلقت صفحة الأهلي على الفيديو: لحظات من السعادة على ملعب التتش. ويعقد الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة الاورجويانى مارتن لاسارتى محاضرة بالفيديو للاعبي الفريق مساء فى معسكر الاحمر ببرج العرب قبل مواجهة بيراميدز مساء غدا السبت فى دور الـ16 لكأس مصر . Advertisements لاسارتى يركز فى محاضرة الفيديو على شرح طريقة اداء بيراميدز تحت قيادة الفرنسي ديسابر من خلال مشاهدة ملخص لمباراة بيراميدز أمام ايتوال الكونغولى فى ذهاب دور الت 64 لبطولة الكونفدرالية التى اقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز براميدز باربعة أهداف مقابل هدف .. كما تشهد المحاضرة شحر دور كل لاعب فى صفوف الاهلى خلال اللقاء وكيفية ايقاف خطورة لاعبي بيراميدز خاصة الهجوم المتمثل فى جون انطوي وأحمد على ومن خلفهم عبد الله السعيد .

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