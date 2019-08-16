شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وأزارو والشيخ الأبرز.. لاعبو الأهلى يدعمون شابا يحتاج جراحة فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن لاعبو النادى الأهلى حملة إنسانية عبر حساباتهم الشخصية على موقع إنستجرام، بهدف دعم المهندس الشاب طارق محمد ابن محافظة الإسماعيلية، الذى تحول إلى أيقونة كبيرة حركت الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى، للإسراع فى جمع تبرعات من أجل توفير مبلغ سفره للعلاج فى الخارج.

وتعرض طارق الشهر الماضى لحادث تسبب فى إصابات جسيمة بالنخاع الشوكى والفقرات وتعرض للشلل الرباعى ويحتاج للسفر للخارج لتلقى العلاج اللازم.

وتوصل أهل وأصدقاء طارق إلى مستشفى فى ألمانيا، متخصص فى حالة طارق، وهو مستشفى "unfallklinik murnau" فى مورناو الألمانية وهو مستشفى متخصص فى الحوادث، وردت المستشفى على التقرير المرسل لها، بأن حالة طارق متأخرة ويحتاج إلى أجراء العملية فى أسرع وقت، وتكلفتها 420 ألف يورو، أى ما يعادل 7 ملايين جنيه مصرى.

ودشن على معلول، أحمد الشيخ، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، وليد أزارو لاعبو الأهلى بتدشين حملة الدعم الإنسانى عبر حساباتهم الشخصية على موقع إنستجرام بنشر فيديو قصير يحمل كلمة واحدة "هندعم طارق".



احمد الشيخ





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