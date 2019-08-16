شكرا لقرائتكم خبر عن 150 فردا فى مباراة الأهلى وبيراميدز فى كأس مصر غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية على حضور 150 فردا فى مباراة الأهلى وبيراميدز، المقرر لها الثامنة مساء غد السبت فى دور الـ16 لكأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية.
وتقرر حضور 75 فردا من كل نادٍ من مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى للأهلى وبيراميدز، وتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة بأسماء الحضور من أجل إخطار الجهات الأمنية به.
من المقرر أن يواجه الفائز من الأهلى وبيراميدز فريق حرس الحدود فى دور الـ8 لكأس مصر.
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