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الإسماعيلى يلاقى الإعلاميين ودياً غداً بأكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة محمود جابر على ملاقاة فريق الإعلاميين غداً السبت فى معسكره المغلق بأحد فنادق 6 أكتوبر فى تمام الرابعة عصراً.

ويخوض فى الخامسة عصر اليوم الجمعة فريق الإسماعيلى أولى ودياته بمعسكر أكتوبر حينما يلاقى نظيره بتروجت على استاد بتروسبورت.

 

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

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وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الآن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

 

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.

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