شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يطلبون الرحيل مجاناً من الأهلى خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب ثلاثى الأهلى هشام محمد وباسم على وحسين السيد "مارسيلو" الرحيل المجانى من النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرغب الثلاثى فى الرحيل بشكل مجانى من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية، وهو ما يناقشه اللاعبون مع مسئولى القلعة الحمراء خلال الساعات الحالية.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى الأهلى يبحث مع هشام ومارسيلو وباسم موقفه والطريقة التى سيرحلون بها من النادى من أجل تحقيق مصلحة الطرفين (النادى واللاعبين)، كما يناقش مدير الكرة مصير بعض اللاعبين الآخرين الذين سيرحلون من النادى ويأتى فى مقدمتهم محمد شريف.

وتضم قائمة اللاعبين المرشح رحيلهم من الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة كلاً من باسم على ومحمد شريف وحسين السيد وهشام محمد بعدما سبق وفسخ الأهلى عقد أحمد حمودى ودياً، كما رحل إسلام محارب وعمرو بركات للجونة، فيما رحل ناصر ماهر لسموحة، وتم تجديد إعارة الثلاثى أحمد ياسر ريام وأكرم توفيق ومحمود الجزار للجونة.