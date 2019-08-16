شكرا لقرائتكم خبر عن رفع علم مصر على مقر الإقامة بالمغرب استعدادا لدورة الألعاب الإفريقية..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية العلم المصرى على مقر إقامة البعثة فى القرية الرياضية بالمغرب استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية. وتسلمت البعثة الإدارية مقرات الإقامة وتسكين اللاعبين وتم رفع علم مصر عليها. Advertisements كانت مقدمة بعثة مصر قد وصلت المغرب للترتيب لكل الأمور مبكرا بقيادة المهندس الباسل عبد الله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية والعميد يحيى دعبس عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة. وتتكون البعثة الإدارية من كل من حسن الحسينى وخالد حسن وأحمد عبد العليم وأحمد سعيد ولميس غازى وطارق سليمان وحسنى إبراهيم والدكتور أسامة صادق وحسن عباس ومحمد عبد العليم وأحمد عرفان وأشرف عابد والدكتورة أمانى عبد الفتاح.

البعثة المصرية في المغرب



بعثة مصر في المغرب

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