شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى لصادق الإسماعيلى فى معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفذ محمد صادق، صانع ألعاب الإسماعيلى، برنامجا تأهيليا تحت إشراف الجهاز الطبى داخل معسكر فريقه بمدينة 6 أكتوبر، فى ظل شعوره ببعض الالتهابات منذ الموسم الماضى.

وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك، بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار وحمدى الزوى ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد.

ورحل عن الإسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وإبراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز.

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ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب، فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

وكان الإسماعيلى قد طالب بتعديل موعد لقاء الذهاب ليقام يوم 13 سبتمبر المقبل بدلًا من يوم 6 من الشهر نفسه بعد ترحيب الفريق الليبى.