المقاصة يستعير عمرو مرعى من بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عمرو مرعى مهاجم بيراميدز إلى صفوف المقاصة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجديد، لتدعيم خط هجوم الفريق الفيومى فى الموسم المقبل.
ويبدأ عمرو مرعى تدريباته مع المقاصة اليوم الجمعة فى معسكر فريقه الجديد بمدينة الإسماعيلية، ضمن تحضيراته للموسم الجديد.
ورحل الغانى جون أنطوى عن صفوف المقاصة، لذلك تعاقد مسئولى النادى الفيومى مع مرعى الذى خرج من حسابات الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لوجود الثنائى جون أنطوى وأحمد على.
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