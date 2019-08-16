شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى يثير سخرية الجماهير بسبب كأس العالم للأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار مدحت عبد الهادي نجم الزمالك الأسبق السخرية بين الجماهير على مواقع السوشيال ميديا، بعد ظهوره في برنامج الزمالك اليوم متحدثاً عن مباراة الزمالك والترجى فى مباراة السوبر الأفريقى، وفرصة الفريق الأبيض فى التأهل لمونديال الأندية.

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وقال عبد الهادي: "الزمالك يمتلك مجموعة مميزة، وبعد مباراة ليفربول وتشيلسي في السوبر الأوروبى، بدأنا نفكر امتى الزمالك يقابل الترجى فى السوبر الأفريقي عشان نكسب ونلعب في كاس العالم للأندية".

يذكر أن لوائح الكاف تقضى بتأهل بطل دورى أبطال أفريقيا إلى كأس العالم للأندية وليس بطل السوبر الأفريقى، وهو ما يعنى أن الترجى والزمالك سواء فاز أو خسر فى مباراة السوبر الأفريقى لن تكون لديه فرصة فى التأهل إلى مونديال الأندية، لأن الفريق الأبيض يحمل لقب الكونفدرالية وليس دورى الأبطال.